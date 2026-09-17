Üsküdar’da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

ÜSKÜDAR'da 4 katlı binanın giriş katında yumurta satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 10: 45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yumurta satışı yapıldığı öğrenilen iş yerindeki yangını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı