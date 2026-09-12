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Üsküdar'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bulgurlu Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde 34 EZT 297 plakalı hafif ticari araç ile Bulgurlu Caddesi istikametinden gelen 34 VN 9124 plakalı araç çarpıştı.

Kazada kontrolünü kaybeden 34 EZT 297 plakalı araç orta refüje çıktıktan sonra trafik ışıklarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 34 EZT 297 plakalı aracın sürücüsü, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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