ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Haberler

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ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'DA İETT ŞOFÖRÜ İLE KARGOCUNUN YOL VERME KAVGASI KAMERADA

ÜSKÜDAR'DA İETT otobüsü şoförü ile bir kargo minibüsünün sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'DA İETT otobüsü şoförü ile bir kargo minibüsünün sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BV 5349 plakalı İETT otobüsü şoförü ile 34 CHS 318 plakalı kargo minibüsü sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri araya giren vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile kargo minibüsünün şoförünün tartıştığı ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor.

Görüntü dökümü

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Cep telefonu kamerası

-Kavga anı


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar, İETT, Güncel, Haberler

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