Üsküdar'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı

ÜSKÜDAR'da hafriyat kamyonu boş araziye moloz dökümü sırasında sırada devrildi.Kazada kamyon şoförü yaralandı.Yaralanan kamyon şoförü olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Küçüksu Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre 34 TM 2057 plakalı hafriyat kamyonu moloz dökümü sırasında devrildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kamyon şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.