Üsküdar'da Gazze için düzenlenen "İzlemek Yetmez" etkinliği sürüyor

Deniz Feneri Derneğince, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla düzenlenen "İzlemek Yetmez" etkinliği ikinci gününde devam ediyor.

Mihrimah Sultan Camisi önünde düzenlenen etkinlik kapsamında açılan, Gazze'de bombardıman altında şehit olan çocukların fotoğraflarının ve yanında simgesel kanlı bebek kefeninin yer aldığı sergi ziyaret ediliyor.

Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, duygusal anlar yaşıyor. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğü takarak "360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle" Gazze'deki durumu deneyimleme fırsatı buluyor.

Gazze'den canlı bağlantılarla ekranlarda bölgeyi ve vatandaşları görebilen ziyaretçiler, meydana kurulan kumbaralara Gazze için bağışta da bulunabiliyor.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkiler Müdürü Kenan Yaşar, Gazze'ye yapılan canlı bağlantılar nedeniyle vatandaşların ilgisinin arttığını belirterek, bugün de Refah Hastanesi'ne bağlanmaya çalışacaklarını söyledi.

Ateşkesin devam etmesi temennisinde bulunan Yaşar, etkinlikteki amaçlarının Gazze'deki insanların duygularını buradakilerle paylaşmak olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların yaptığı bağışlarla o bölgede faaliyet gösteren 15 aşevinde sıcak yemek ikramı yapılacağını, yine 40'a yakın çadır okulunda da öğrencilere destek olunacağını aktaran Yaşar, kadınlara yönelik hijyen malzemeleri gibi ürünlerin satın alınarak bölgeye ulaştırılacağını anlattı.

"İnşallah ateşkes sürer, biz de Gazze'ye yardım edip orayı tekrar ayağa kaldırırız"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Nadir Koçak, Gazze'ye yardım yapılmasının önemine işaret ederek, "Bir yandan ateşkes imzalandığına seviniyoruz ama bir yandan da içimizde korku var. İnşallah ateşkes böyle sürer, biz de Gazze'ye yardım edip orayı tekrar ayağa kaldırırız. Öyle umut ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesi lazım. Gazze düzelene kadar da bitmemesi lazım." dedi.

Sergiyi gezen Fadime Çelik de etkinliğin anlamlı olduğunu dile getirerek, "Gazze'ye yardım ettiğim için memnunum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah her şey düzelir. Daha iyi günlere kavuşurlar." diye konuştu.

Burayı gezerken gözyaşlarını tutamadığını belirten Songül Kılıç ise "Gazze'de yaşananları evde gördükçe uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz. Boğazımızdan hiçbir şey geçmiyor. Bunları televizyonda gördükçe insanlığımdan utanıyorum. Rabb'im zalim insanlara fırsat vermesin. Allah korusun." ifadelerini kullandı.

Neriman Pirinçioğlu da 3 çocuk annesi olarak bu dram karşısında duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, "Çok üzülüyorum. Ağladım, olmaması gereken bir şey. Bu ateşkes inşallah barıştır. Böyle kalır." temennilerini paylaştı.

Etkinlik, yarın da devam edecek.