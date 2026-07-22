Üsküdar’da Fırtına İBB Tercih Çadırını Uçurdu: 1 Yaralı
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına, Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir üniversite tercih çadırını uçurdu. Çadırın altında kalan bir kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Üsküdar'da İBB'nin üniversite tercih çadırı uçtu. Çadırın altında kalıp yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı