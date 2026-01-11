Haberler

Üsküdar'da dolu yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve dolu, Üsküdar'da yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü. Dolu yağışı bir halı sahanın da aynı şekilde etkilenmesine neden oldu.

Üsküdar'da etkili olan dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak, yer yer dolu yağışıyla devam etti.

Üsküdar'da aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü.

Bir halı sahanın dolu yağışı sonucu beyaza büründüğü anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı