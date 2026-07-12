15 Temmuz ruhu çocuk etkinliğinde yaşatıldı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çocuklara yönelik stencil uygulaması ve boyama etkinliği düzenlendi.

Üsküdar'da bir alışveriş merkezindeki etkinlikte, çocuklar hazırladıkları sanatsal çalışmalarla 15 Temmuz ruhunu ve milli irade bilincini resimlerine yansıttı.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Kaymakamlığınca hafta boyunca çeşitli anma programları düzenlediklerini belirten Yazıcı, "Özellikle çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Bugün burada 5, 6, 7 yaşlarında çocuklarımız var. O geceyi görmediler, yaşamadılar. Dolayısıyla gelecek nesillerimize de ülkemizin neler yaşadığını, tarihi kimliğini iyi anlatmamız lazım. İstanbul Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Üsküdar Kaymakamlığımız işbirliğiyle çocuklarımıza yönelik vatan sevgisi ve bayrak sevgisi temalı bir etkinlik düzenliyoruz. Bunları çok anlamlı ve önemli buluyorum." diye konuştu.

Yazıcı, vatanın birlik ve beraberliği için mücadele etmeye ve çalışmaya gayret edeceklerini kaydetti.

Aziz vatanları için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anan Yazıcı, "Kahraman gazilerimize bir kez daha sağlık, afiyet diliyorum. Bizler birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe bu vatan asla yıkılmayacak. Bayrak inmeyecek, ezanlar dinmeyecek." ifadelerini kullandı.