Üsküdar'da Çatı Katında Yangın

Güncelleme:
Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
