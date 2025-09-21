Üsküdar'da Çatı Katında Yangın

Üsküdar'da, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

