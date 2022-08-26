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Üsküdar'da bir iş yerinin ikinci katının zemininin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinin ikinci katının zemininin çökmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinin ikinci katının zemininin çökmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçük Çamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi Şeker Maslak Sokak'ta sanal market işi yapan bir iş yerinin ikinci katının zemini çöktü.

Çöken zeminin altında kalan 1 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik şeridiyle kapatılan iş yerinde incelemelere başlandı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Küçük Çamlıca Mahallesi Üsküdar Güncel Haberler

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