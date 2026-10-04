Üsküdar'da araçtan inip başka araca saldıran kişiye 180 bin lira ceza kesildi

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Üsküdar'da trafikte aracından inerek başka bir sürücünün aracına saldıran kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de Üsküdar'da meydana gelen "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halindeki N.A'nın (40) sevk ve idaresindeki aracın başka bir arabanın yanına yaklaştığı, devamında diğer aracın sürücüsü İ.B'nin (39) arabadan inerek N.A'nın aracını yumruklayıp saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan sürücü İ.B. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca İ.B'nin sürücü belgesine 60 gün el konuldu, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

Hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından işlem yapılan sürücü İ.B'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA