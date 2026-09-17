Üsküdar'da 6 katlı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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Üsküdar'da 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta bulunan binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların yükseldiği iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA