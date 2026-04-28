Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın çatısından izolasyon çalışması sırasında alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İcadiye Mahallesi Nevcihan Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısından izolasyon çalışması sırasında alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluşurken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı