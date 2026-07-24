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Üsküdar'da balkon çöktü, vatandaşlar tahliye edildi

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İstanbul Üsküdar'da dört katlı bir binanın ikinci kat balkonunda kısmi çökme oldu. Tahliye edilen sakinler, belediyenin söz verdiği barınma yardımının yapılmadığını belirterek sokakta kaldıkları için tepki gösterdi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binanın balkonunda meydana gelen çökme nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi.

Sultantepe Mahallesi Yenidünya Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katının balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Kopan beton parçalarının çıkardığı sesleri duyan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından binanın etrafına şerit ve bariyer çekerek kapılarını mühürledi.

"Eşim hamile, gidecek yerimiz yok"

Sokakta bekleyen bina sakinlerinden bazıları ile polis ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Kalacak yeri olmayan bina sakinlerine belediyenin yer ayarlamaması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bina sakinlerinden Yusuf Can Şişman, gazetecilere, tahliye esnasında belediyenin kendilerine barınacakları bir yer temin edeceğinin söylendiğini ancak bunun yerine getirilmediğini iddia etti.

Hamile eşi ve yaşlı annesiyle sokakta kaldıklarını söyleyen Şişman, şöyle konuştu:

"Polisi, itfaiyeyi aradık geldiler. Zabıta, polis ve itfaiye eve baktılar. 'Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız' diyerek bizi dışarı çıkardılar. Sonra kapıyı kilitlediler ve herkes Allah'a emanet oldu. Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız. Biz öylece kaldık. Bir günlüğüne bile olsa bize 'Yer bulacağız' dediler. Burası ekip doluydu, bakın şu an kimse yok. Burada, zabıta müdürü vardı 'Can güvenliğiniz için' dedi, biz de ona güvendik. Çıktık, kapıyı mühürlediler, sonra çıktı gittiler. Biz de böyle sokakta kaldık. Eşim hamile, gidecek yerimiz yok. Sabaha kadar burada böyle oturacağız."

Kaynak: AA
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