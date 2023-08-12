Üsküdar'da 15 Temmuz Köprüsü Yolunda Yangın Çıktı

Üsküdar'da 15 Temmuz Köprüsü yolunda ağaçlık alanda yakın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Üsküdar'da Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Köprüsü yolunda, yol kenarında ağaçlık alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği alana ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle köprü yolunda trafik oluştu. - İSTANBUL