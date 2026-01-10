Haberler

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, gazetecilerle bir araya geldi

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, gazetecilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dedetaş, gazetecilerin toplum adına önemli bir rol üstlendiğini vurguladı ve basın emekçilerini desteklemek için yeni bir ofis tahsis ettiklerini açıkladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dedetaş, Üsküdar Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştırmak için özveriyle çalıştığını vurgulayan Dedetaş, gazeteciliğin hakikatin peşinden gitmeyi, kamu adına soru sormayı ve toplumun vicdanı olmayı gerektiren son derece kıymetli ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

Dedetaş, basın emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla bir ofis tahsis ettiklerini duyurarak, Anadolu Yakası'nda böyle bir ofis eksikliğinin uzun süredir bilindiğini ve geçen yıl yapılan toplantıda da bu ihtiyacın dile getirildiğini hatırlattı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın odasını açmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Dedetaş, basın odasında 18 masa ve sandalyenin yer aldığını, ayrıca televizyon, buzdolabı ve internet gibi olanakların da sağlandığını belirtti.

Dedetaş, basın odasının 7 gün 24 saat gazetecilerin hizmetinde olacağını söyledi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Canlı anlatım! Dev fark açılıyor

Kıran kırana maçta Galatasaray'a soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Yürüyebilene aşk olsun! Canını seven trafik lambasına tutundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Dev finale damga vuran pozisyon

Dev finale damga vuran pozisyon
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şokta! Okan Buruk'tan 11'de büyük sürpriz