Üsküdar'da iskan rüşveti operasyonu: 7 gözaltı

Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
