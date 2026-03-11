Haberler

Üsküdar'da 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' programı düzenlenecek

Üsküdar Belediyesi, kadınların toplumsal hayattaki güçlerini ve başarı hikayelerini ele alacağı 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' programını düzenliyor. Medicana Çamlıca Hastanesi iş birliğiyle 12 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında uzman isimler kadınların yaşam deneyimlerini paylaşacak.

12 Mart Perşembe günü saat 13.00'te Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu'nda düzenlenecek programda, 'Konuşamadıkça Büyüyen Duygular' temasının ele alınacağı kaydedildi. Moderatörlüğünü İnci Ertuğrul'un üstleneceği söyleşide, kadınların yaşadığı duygusal süreçler, dayanışma ve toplumsal farkındalık konuları farklı perspektiflerden değerlendirilecek.

Söyleşide Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Doç. Dr. Bahar Temur, Uzman Dr. Meltem Vurgul ve Klinik Psikolog Cansu Kaya'nın yanı sıra Uzman Klinik Psikolog Funda Ece, TV spor kulübü kadın voleybol takımı oyuncusu Melis Yılmaz ve Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın da konuşmacı olarak yer alacağı kaydedildi.

Programda kadınların toplumsal yaşamda üstlendikleri roller, başarı hikayeleri ve duyguların paylaşılmasının bireysel ve toplumsal hayattaki öneminin ele alınacağ belirtildi.

Katılımcıların deneyimlerini paylaşarak kadınların dayanışma gücüne ve toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekmek hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
