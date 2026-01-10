Haberler

Üsküdar Bilim Merkezi'nde basın odası açıldı

Üsküdar Bilim Merkezi'nde basın odası açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Üsküdar Bilim Merkezi'nde yeni bir basın odası hizmete açtı. Başkan Sinem Dedetaş, gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla odanın 7/24 kullanımda olacağını belirtti.

Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Üsküdar Bilim Merkezi'nde basın odasını hizmete açtı.

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi'nde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında kurulan basın odasının açılışı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapıldı. Basın mensuplarının 7 gün 24 saat kullanabileceği şekilde planlanan odada, 18 masa ve sandalye, ekipman dolapları, mutfak alanı, televizyon, çeşitli çalışma materyalleri yer alıyor.

'BASIN ODASI İHTİYACININ FARKINDAYDIK, BU EKSİĞİ GİDERMİŞ OLDUK'

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, basın emekçilerinin mesleki koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Gazetecilik, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için büyük bir özveri gerektiren, çok kıymetli bir meslek. Basın emekçilerimizin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda çalışabilmesi adına böyle bir ofisi hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu Yakası'nda basın odası ihtiyacının farkındaydık. Bugün bu eksiği gidermiş olduk. Basın odamız, 7 gün 24 saat gazetecilerimizin kullanımına açık olacak" dedi.

'BU İHTİYACIMIZA DUYARLILIK GÖSTERİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Basın mensupları adına konuşan ve basın odasının ilk anahtarını Başkan Dedetaş'tan teslim alan gazeteci Mustafa Bakırhan ise, "Yaklaşık 15 yıldır sahada gazetecilik yapıyorum. Anadolu Yakası'nda böyle bir basın odasına gerçekten ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacımıza duyarlılık gösterilmesi bizim için çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ayrıca bu konunun gündeme gelmesine katkı sunan meslek büyüğümüz Berk Özkan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki liste skandalında yeni gelişme
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık