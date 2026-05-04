Üsküdar'da afiş ve mektup tartışması

Üsküdar Belediye Meclisi'nde ilçenin çeşitli noktalarına asılan afişler ve AK Parti İlçe Başkanlığının vatandaşlara dağıttığı mektuplar tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi mayıs ayı birinci toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Polat, Üsküdar'ın birçok noktasına borç ve gayrimenkul satışlarıyla ilgili afişler asıldığını, AK Parti ilçe yönetimi tarafından da vatandaşlara mektuplar dağıtıldığını söyledi.

Polat, mektuptaki bilgilerin ve hesapların doğru olmadığını savundu.

Üsküdar Belediyesinin 42 yıl sonra ilk defa borçlandığı söyleminin doğru olmadığını, belediyenin daha önce de borçlanma yetkisi aldığını öne süren Polat, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz çok ağır bir ekonomik darboğazın içinden geçiyor. Şunu herkes çok iyi bilsin ki Üsküdar Belediyesi uzayda yaşamıyor. Ülkenin içinde bulunduğu bu ağır ekonomik yangından, enflasyon sarmalından ve maliyet artışlarından elbette bizler de en derin şekilde etkileniyoruz. Sokaktaki gerçek bu kadar ağırken bir de bakıyorsunuz ki birileri sokak sokak dolaşıp mektuplar dağıtarak, sağa sola pankartlar asarak çoktan seçim çalışmalarına başlamış. O zaman hodri meydan. Buyurun gücünüz yetiyorsa gelin sandığa."

Polat'ın sözleri, salonun misafir alanında bulunan CHP'liler tarafından alkışlanırken, AK Parti'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu esnada salondaki mikrofonlar kapatılırken, oturumu yöneten Aral meclis üyelerini ve seyircileri uyardı.

"Biz elbette siyaset yapacağız"

Söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Vefa Yunus Taylan ise Polat'ın siyasi nezakete yakışmayan saygısız bir üslupla konuştuğunu belirterek, bu üslubu kınadığını söyledi.

Üsküdar Belediyesinin geçen günlerde Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe kamyonet almasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımına tepki gösteren Taylan, şunları kaydetti:

"Önceki oturumlarda, faaliyet raporlarında belediyemizin içinde bulunmuş olduğu mali krizi, mali yönetimsizliği defaten ifade etmeye çalıştık. 2025'te, AK Parti'li yönetimlerin üretmiş olduğu bazı taşınmazlar, daireler, arsaların da olduğu 45 bağımsız birim malumunuz satıldı. Ama biz neyle muhatap oluyoruz? Sanki bu daireler satılmıyormuş da bunu dillendirmek ahlaksızlık oluyormuş. Şimdi seçim takvimine girmemiş olmamız siyaset yapmamıza engel mi? Tek partili bir dönemde mi yaşıyoruz? Biz elbette siyaset yapacağız. Bırakın da bir zahmet sokakta da bunun siyasetini yapalım."

Taylan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü geride bıraktıklarını ancak belediye işçilerinin tediyelerinin ödenmediğini dile getirerek, fazla mesai yapan personele de mesai ücreti yerine zorla izin evrakı imzalatıldığını savundu.

Memur personelin de ocak ayından bu yana imzalanmayan sosyal denge tazminatını beklediğini aktaran Taylan, "Mali disiplini sağlamazsanız personelin ek mesaisini de ödeyemezsiniz. Sosyal dengesini de arttıramazsınız. Personelin hak etmiş olduğu diğer yan hakları da zamanında eksiksiz bir şekilde ödeyemezsiniz." dedi.

Taylan, Üsküdar'da kentsel dönüşümün ilerlemesi için belediyenin yapması gereken iş ve işlemlerin bir türlü ilerlemediğini ifade ederek, vatandaşların, iş insanlarının, mimarların bir an önce işlemlerin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Meclis'te konuşmaların ardından gündem maddeleri oylanarak, görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.