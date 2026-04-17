Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlendi.

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında yaşamını yitiren Serhan yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi görüyordu.

İbrahim Serhan için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende, Dedetaş ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Serhan'ın naaşı, defnedilmek üzere Eskişehir'e uğurlandı.

Cenaze törenine iş, siyaset ve yerel yönetim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, İBB Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Rahmi Koç ve Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, hazır bulundu.

Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili de cenazeye katılarak Dedetaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Örgütü'nde çeşitli kademelerde görev alan İbrahim Serhan'ın vefatı, siyasi çevrelerde ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Cenaze törenine ayrıca çok sayıda vatandaş ve basın mensubu da katıldı. Katılımın yoğun olduğu törende, İbrahim Serhan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
