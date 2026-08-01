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Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, görevden uzaklaştırıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, görevden uzaklaştırıldı
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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