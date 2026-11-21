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Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'un Banda Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Timor'un Lospalos kentinin 108 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu bildirdi.

Yerin 143 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA