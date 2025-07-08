Uşak ve Manisa'da Yangın Felaketi: Ekipler Karadan Mücadele Ediyor
Uşak ve Manisa'da çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. Ormanlık alanlarda başlayan yangınlar, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ederken, bölgedeki evler tahliye ediliyor.
Uşak ve Manisa'da çıkan 3 yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri ile 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.
Yangın bölgesindeki 1 bağ evi ile 1 küçükbaş hayvan çiftliği tahliye edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterin müdahalesi sonlandırıldı.
Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.
Manisa
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş Köyü yakınlarına ulaştı.
Bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 4 helikopter, 3 uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Eşmetaş Köyünde 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi sonlandırılırken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor.
Ağabey Köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.