Uşak Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Aktaş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını oylayan Aktaş, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

"Her fotoğrafın bir mesajı var"

Fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını söyleyen Vali Aktaş, " Anadolu Ajansı, görev yaptığımız yer itibarıyla sahadaki en yakın mesai arkadaşlarımızdan, beraber çalıştığımız paydaşlarımızdan. Doğru haberi doğru zamanda vatandaşlara, kamuoyuna iletmedeki en büyük yardımcımız. O anlamda görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Aktaş, her fotoğrafın bir mesajı olduğunu belirterek, "Her birinde ince mesajlar, ince detaylar, ince teknikler ve özellikler var. Biz tekniğinden daha çok gözümüze hoş gelen ve verdiği mesaj yönü itibarıyla değerlendirdik. Birbirinden ayırt etmek, seçmek zor. Benim gibi tüm katılımcıların da tercih yaparken zorlanacağını düşünüyorum. Emeği geçen, emek veren, altında imzası, ismi olan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.