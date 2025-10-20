Uşak Üniversitesi ve Sağlık Müdürlükleri İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu ile Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi binaları için temel atma töreni düzenlendi.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki Eşme İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, binanın kazasız bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine girmesini temenni etti.

Uşak'ta sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için gerekli yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Aktaş, "Burada yapılacak olan tesiste vatandaşlarımızın birinci basamaktan başlayarak sağlık hizmetini daha nitelikli şartlarda almasını, sağlık çalışanı arkadaşlarımızın fiziki koşulları iyileştirilmiş daha modern yapılarda hizmet sunmalarını arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına değer veriyoruz." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de partisinin hükümetleri döneminde sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını anlattı.

Uşak'ın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Güneş, eksiklikleri ve aksaklıkları da her geçen gün giderdiklerini söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi, ilk beton döküldü.

Buradaki programın ardından Elvanlar Mahallesi'ndeki Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu inşaat alanına geçildi, binanın temeline ilk beton döküldü.

Programlara Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.