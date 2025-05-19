Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Uşak'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Uşak kara yolunda meydana geldi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

UŞAK'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara- Uşak kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen V.A. (65) yönetimindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) idaresindeki 45 HD 773 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önünde bekleyen O.K.K. (38) yönetimindeki 64 BK 309 plakalı otomobile, o da önündeki İ.U. (36) idaresindeki 64 ABK 781 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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