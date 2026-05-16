Uşak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Uşak'ta bir otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu savrulan araç, kaldırımda bekleyen 4 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü kaçtı.

Uşak'ta otomobilin çarptığı park halindeki hafif ticari aracın kaldırımda bekleyenlere doğru savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde park halindeki 64 ACL 133 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Savrularak kaldırıma çıkan hafif ticari araç, burada bekleyen 4 kişiye çarptı. Otomobil ise refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.B. (38), M.T. (32), C.Y. (40) ve C.B. (47) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin çarptığı yolun kenarında park halindeki hafif ticari aracın kaldırımda bulunanlara doğru savrulması yer aldı.

Bu arada yaralananların ise olay yerinin yakınındaki bir inşaatta çalıştıkları ve malzeme gelmesini bekledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
