Haberler

Uşak'ta Yolcu Otobüsünde 55 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Uşak'ta Yolcu Otobüsünde 55 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 55 ruhsatsız tabanca bulunurken, valizlerin sahibi E.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Birliği genişliyor, Balkan ülkesi 28. üye oluyor

Avrupa Birliği genişliyor, o ülke 28. üye oluyor
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.