Uşak'ta Yolcu Otobüsünde 55 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Uşak'ta bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 55 ruhsatsız tabanca bulunurken, valizlerin sahibi E.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel