Uşak'ta duvarın altında kalan kişi yaralandı
Uşak'ta ekmek fırınını yıkmaya çalışan A.T. (52), çöken baca duvarının altında kalarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, A.T. hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta yıkmaya çalıştığı fırının duvarının altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.
A.T. (52), Karaağaç Mahallesi Altıncı Tayfun Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan ekmek fırınını yıkmaya çalıştığı sırada çöken baca duvarının altında kaldı.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yıkılan duvarın altından çıkartılan A.T, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel