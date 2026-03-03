Haberler

Uşak'ta Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Uşak'ta Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uşak'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Uşak Vali Yardımcısı Barış Demirtaş'ın da katıldığı yürüyüş sırasında "Beynini kullan, uyuşturma", "Bağımlı olma, hayatta kal", "Madde bağımlılığına hayır", "Hayat güzel, bağımlılık gereksiz" yazılı dövizler taşındı, "Bağımlı olma, özgür ol" sloganı atıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halk oyunları gösterisinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay Uşak Şube Başkanı Halil Yücel, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Bağımlılığın sadece bireyi etkilemediğini, aileyi ve toplumu tehdit ettiğini ifade eden Yücel, bağımlılıkla mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yücel, Yeşilay'ın çeşitli bağımlılıklara karşı önleyici çalışmalar yürüttüğünü aktararak, "Yeşilay danışmanlık merkezi bağımlılık sorunu yaşayan vatandaşlarımıza ve ailelerine ücretsiz, gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek sunarak yeniden hayata tutunmalarına rehberlik etmektedir. Ancak biliyoruz ki bu mücadelede başarı yalnızca kurumların değil, devletimizin güçlü desteği, yerel yönetimlerimizin katkısı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesiyle mümkündür." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar

Cephede tuhaf işler oluyor! Korkup sivillerin arasına saklandılar
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler