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Uşak'ta Yerleşim Alanlarına Yakın Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Çamlığı mesire alanı yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ta yerleşim alanlarına yakın konumdaki bir otluk alanda çıkan yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Çamlığı mesire alanı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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