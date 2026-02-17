Haberler

Uşak'ta yasa dışı avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Uşak'ta yasa dışı avcılık yapan 2 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Uşak'ta termal dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Uşak'ta termal dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla teknolojik mücadelemiz sürüyor. Ekiplerimiz, termal dron destekli koruma ve kontrol çalışmalarıyla sahada etkin denetimler gerçekleştiriyor. Yaban hayatına yönelik her türlü yasa dışı müdahaleye karşı kararlılıkla mücadele ediliyor. Termal dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslara ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulanırken, silahlarına el konuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Trafikte 100 yıllık sistem değişiyor! Sarı, kırmızı ve yeşilin yanına yeni renk geliyor

100 yıllık sistem değişiyor! 3 ışığın yanına yeni renk geliyor
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı

Sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişi çekildi
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında

Yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında! Suçlamalar vahim