Uşak'ta Yangın: 3 Evde Hasar Meydana Geldi

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.

Kıranköy'de iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde hasar oluştu.