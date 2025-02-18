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Uşak'ta Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Uşak'ta Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde, Kültürpark Alanı'nda durdurulan bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Alanı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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