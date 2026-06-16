Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta 1-15 Haziran tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda sentetik uyuşturucu, hap, metamfetamin ve silah ele geçirildi.
Uşak'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-15 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 22 bin 559 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1378 yeşil reçeteye tabi hap, 162 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 4 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.
Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.