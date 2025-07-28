Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram esrar, 18 kök kenevir ve 1 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda 16 gram esrar, 18 kök kenevir ve 1 sentetik ecza hap ele geçirildi.

H.A. (46) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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