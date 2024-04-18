Uşak'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.
Mustafa Vural (71) idaresindeki 35 F 8379 plakalı traktör, Yayalar köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Fatma Vural (68) ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.