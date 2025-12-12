Haberler

Uşak'ta kazada ölen 3 yayadan Mehmet Karaman son yolculuğuna uğurlandı

Uşak'ta kazada ölen 3 yayadan Mehmet Karaman son yolculuğuna uğurlandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Mehmet Karaman'ın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı kazada yaşamını yitiren diğer iki kişi için cenaze bekleniyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mehmet Karaman'ın cenazesi toprağa verildi.

Karaman'ın (80) cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ahmetler köyüne getirildi.

Burada evinde helallik alınmasının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı.

Karaman'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede, kazayı yara almadan atlatan Karaman'ın eşi Ayşe Karaman ile yakınları gözyaşı döktü.

Törene AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve Karaman'ın yakınları katıldı.

Aynı kazada hayatını kaybeden Ramazan ve Ayşe Dulay çiftinin cenazelerinin ise yurt dışından gelecek yakınlarının beklenmesi nedeniyle yarın toprağa verileceği bildirildi.

Kaza

Ahmetler köyü yakınlarında dün B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel
