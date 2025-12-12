Haberler

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Mehmet Karaman, 83 yaşındaki Ramazan Dulay ve 75 yaşındaki eşi Ayşe Dulay, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yanlarındaki bir başka kadın ise şans eseri kurtulurken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

  • Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobilin çarptığı Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti.
  • Kaza, Eşme-Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
  • Otomobil sürücüsü B.S.F. gözaltına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eşme- Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Eşme'den Uşak istikametine giden B.S.F.'in kullandığı 64 EP 907 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden Mehmet Karaman, Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi etrafa savruldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yanlarındaki 1 kadın, şans eseri kurtuldu. Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay olay yerinde; Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.S.F. gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıumut mergen:

gece gece ne işiniz var yolda ecelmi çağirdi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

çarpan şoför sen olsaydın demek/yine böyle diyecektin....

yanıt32
yanıt0
Haber YorumlarıHalit:

sohbetten veya akrabadan eve dönüyorlar yerleşim yerinde o hızla gidilirmi hırsızın hiç mi suçu yok arabadır silahtan farkı yok o hızla gidilmemeli

yanıt34
yanıt0
Haber YorumlarıEroğlu:

Böyle şoförleri de savunanları da, yasa çıkarıp önce bayıltana kadar falakaya yatıracaksın, sonra içeri tıkmayıp en yıllarca en pis, en ağır işlerde çalıştırılacaksın. O sürat ne öyle?

yanıt15
yanıt0
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah Araç çok hızlı malesef

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEsesli26:

Allah senin belanı versin. Aynısını ailende yaşa inşallah.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

