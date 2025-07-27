Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Uşak'ta bir hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada 4 kişi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Yaşar D, H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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