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Uşak'ta tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uşak'ta tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

A.K. (59) yönetimindeki 64 ABK 394 plakalı otomobil, Hacıkadem Kavşağı'nda G.B.Ö. (28) idaresindeki 06 BM 3722 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki F.K. (60), Y.K. (33), M.K.K. (9) ve E.S.K. (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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