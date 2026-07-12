Uşak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde, şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.
A.K. (42) yönetimindeki 06 DAD 862 plakalı tır, Omurca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile tırdaki S.G. (41) ve Ü.D. (58) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık