Haberler

Uşak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Uşak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, şarampole devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

A.K. (42) yönetimindeki 06 DAD 862 plakalı tır, Omurca köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile tırdaki S.G. (41) ve Ü.D. (58) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı