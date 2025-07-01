Uşak'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolculardan 1'i hayatını kaybetti, diğer 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

F.B. (46) yönetimindeki 41 AUS 905 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu belediye kavşağı yakınlarında park halindeki 06 DUF 372 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki O.A. (55) yaralandı.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan O.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

O.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü F.B. ise ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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