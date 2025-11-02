Uşak'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen Trafik kazasında tır ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel