Uşak'ta tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

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Uşak'ın Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İki kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta dün tarım arazisinde başlayıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde dün akşam başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

Yangın, Uşak ve Gediz Orman İşletme müdürlüklerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın

Derbent köyü yakınlarında bir tarlada saman balyalama çalışmaları sırasında yangın çıkmış, alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık ve meşelik alana sıçramıştı.

Yangına 23 arazöz, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilmiş, tarla sahibi O.A. ve saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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