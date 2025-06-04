Uşak'ta Takla Atan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Takla Atan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen İ.B. (64) yönetimindeki 34 AT 3320 plakalı hafif ticari araç, Büyükoturak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile M.B. (63), M.B. (38), H.B.B. (9) ve Z.E.B. (9), ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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