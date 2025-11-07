Uşak'ta Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ayrancı köyünde O.K. (21) ve K.K'yi av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrancı köyünde 5 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu öne sürülen E.Ç. ile O.K. ve K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada E.Ç, av tüfeğiyle O.K. ve K.K'yi yaralayıp kaçmıştı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, kaçan şüpheli dün ormanlık alanda yakalanmıştı.