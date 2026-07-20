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Uşak'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde biri bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.

E.Ç. (54) yönetimindeki 15 EL 954 plakalı otomobil, Salmanlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki K.Y. (31) ve A.Y. (1), ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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