Haberler

Uşak'ta sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, akaryakıt istasyonunu su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bir akaryakıt istasyonunu su bastı. Belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

Uşak'ta bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bir akaryakıt istasyonunu su bastı.

Kent merkezinin bazı bölümlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Uşak-Ulubey kara yolunda su birikintileri oluştu.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu ise su bastı.

Uşak Belediyesi ekipleri sağanağın etkili olduğu bölgelerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama